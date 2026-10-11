फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Cool breezes and scattered drizzles made the weather pleasant

Delhi NCR News: ठंडी हवाओं और कहीं-कहीं पड़ी फुहारों ने मौसम हुआ खुशनुमा

Sun, 11 Oct 2026 09:03 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 09:03 PM IST
विज्ञापन
-दोपहर बाद 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं, सोमवार को भी रहेगा असर
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राजधानी में रविवार दोपहर बाद चली ठंडी हवाओं और कहीं-कहीं पड़ी फुहारों ने मौसम खुशनुमा कर दिया। इस दौरान करीब 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं से गिरे तापमान ने गुलाबी ठंड का अहसास कराया। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को भी मौसम का असर बना रहने से न्यूनतम तापमान में कमी दर्ज होगी।

राजधानी से मानसून जाने के बाद अक्तूबर के मध्य रविवार को हल्के बादल छा गए। बदले मौसम ने कई दिनों से निकली धूप और हल्की उमस से परेशान दिल्लीवासियों को राहत दी। इसके चलते अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में तापमान में 1.6 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। यह सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस कम रहा।
विज्ञापन

हालांकि, भोर के समय न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में तापमान में .6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। सोमवार को भी तापमान में कमी दर्ज होने की संभावना है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed