विकासपुरी के इंदिरा कैंप नंबर-4 स्थित डीडीए मार्केट कॉम्प्लेक्स में छुपन-छुपाई खेलते समय करंट लगने से एक मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा खेलते हुए छिपने के लिए खुले बिजली ट्रांसफॉर्मर के पीछे पहुंचा था। अंधेरे में उसे ट्रांसफॉर्मर प्लाईबोर्ड जैसा दिखाई दिया और वह उसकी चपेट में आ गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पास में एक इमारत को तोड़ने का काम चल रहा था। काम शुरू होने के बाद से ही ट्रांसफॉर्मर के आसपास का हिस्सा खुला पड़ा था। हादसे के बाद इलाके के लोगों में रोष है।

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