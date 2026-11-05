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चावड़ी बाजार हादसा: तीन मंजिल बनी होने के बावजूद पांच मंजिल का जमा कराया टैक्स, एक और फ्लोर बनाने की थी तैयारी

Thu, 05 Nov 2026 10:42 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Akash Dubey Updated Thu, 05 Nov 2026 10:42 PM IST
सार

चावड़ी बाजार में इमारत ढहने की एमसीडी जांच में खुलासा हुआ कि मालिक ने मरम्मत के बाद अतिरिक्त मंजिल बनाई। उसने तीन मंजिल के लिए पांच मंजिल का संपत्ति कर जमा कराया।

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Chawri Bazar Accident Tax paid for a five storey building despite it having only three storeys
जमींदोज हुई इमारत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दिल्ली के चावड़ी बाजार में निर्माणाधीन इमारत ढहने के मामले में एमसीडी की शुरुआती जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। जांच के अनुसार, हादसे का शिकार हुई इमारत पहले से ही तीन मंजिल की बनी हुई थी। अप्रैल में इलाके की इमारतों का सर्वे करने के दौरान एमसीडी की टीम को इसकी हालत ठीक नहीं मिली थी। इसके बाद इमारत के मालिक को मरम्मत कराने का सुझाव दिया गया था। एमसीडी और दिल्ली पुलिस से स्वीकृति मिलने के बाद मालिक ने इमारत की मरम्मत का काम शुरू कराया था। हालांकि, मरम्मत के बाद एक और मंजिल का निर्माण शुरू कर दिया गया। इसी दौरान इमारत का एक हिस्सा ढह गया।

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एमसीडी की जांच में सामने आया है कि इमारत की मरम्मत का काम पूरा होने के बाद मालिक ने एक अतिरिक्त मंजिल बनाने की तैयारी की थी। इसके तहत निर्माण कार्य शुरू कराया गया। बताया जा रहा है कि ग्रैप लागू होने के कारण पिछले दिनों डाले गए लेंटर की शटरिंग और सेटिंग खोलने का काम शुरू किया गया था। मालिक की योजना थी कि अब चुपचाप अंदर किया जाए। इसी दौरान इमारत अचानक ढह गई। हादसे के समय निर्माण कार्य किस स्तर पर था और इमारत की संरचनात्मक मजबूती कितनी थी, इसकी भी जांच की जा रही है।

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तीन मंजिल बनी थी, पांच मंजिल का जमा कराया संपत्ति कर
जांच में एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है। एमसीडी के अनुसार, इमारत के मालिक ने पिछले दिनों पांच मंजिल का संपत्ति कर जमा कराया था, जबकि मौके पर उस समय केवल तीन मंजिल ही बनी हुई थीं। इससे जांच एजेंसियों को आशंका है कि मालिक की भविष्य में इमारत को और ऊंचा करने की योजना थी। संपत्ति कर में पांच मंजिल का विवरण दर्ज कराने और वास्तविक निर्माण की स्थिति के बीच अंतर भी जांच का विषय बन गया है।

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