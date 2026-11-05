चावड़ी बाजार हादसा: तीन मंजिल बनी होने के बावजूद पांच मंजिल का जमा कराया टैक्स, एक और फ्लोर बनाने की थी तैयारी

दिल्ली के चावड़ी बाजार में निर्माणाधीन इमारत ढहने के मामले में एमसीडी की शुरुआती जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। जांच के अनुसार, हादसे का शिकार हुई इमारत पहले से ही तीन मंजिल की बनी हुई थी। अप्रैल में इलाके की इमारतों का सर्वे करने के दौरान एमसीडी की टीम को इसकी हालत ठीक नहीं मिली थी। इसके बाद इमारत के मालिक को मरम्मत कराने का सुझाव दिया गया था। एमसीडी और दिल्ली पुलिस से स्वीकृति मिलने के बाद मालिक ने इमारत की मरम्मत का काम शुरू कराया था। हालांकि, मरम्मत के बाद एक और मंजिल का निर्माण शुरू कर दिया गया। इसी दौरान इमारत का एक हिस्सा ढह गया।

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