{"_id":"628bf71d7d3d655d7050aae3","slug":"case-of-death-of-delivery-boy-of-zepto-app-in-a-road-accident-in-dwarka-police-found-driver-from-broken-bumper-of-car","type":"story","status":"publish","title_hn":"Dwarka Road Accident: पुलिस ने कार के टूटे बंपर से खोज निकाला कातिल ड्राइवर, डिलीवरी बॉय को कुचल कर हो गया था फरार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Tue, 24 May 2022 02:41 AM IST