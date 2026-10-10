प्रोफाइलिंग से पकड़ा तस्कर: दिल्ली एयरपोर्ट पर 4.5 करोड़ का गांजा जब्त, कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई
दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बैंकॉक से आ रहे एक यात्री को रोका। उसके ट्रॉली बैग से 12.8 किलो गांजा जब्त किया है।
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यह जब्ती 6 अक्तूबर 2026 को की गई थी। सीमा शुल्क अधिकारियों ने विशेष प्रोफाइलिंग के आधार पर कार्रवाई की। उन्होंने एक भारतीय यात्री को रोका, जो संदिग्ध लग रहा था। यह यात्री बैंकॉक से उड़ान एआई-2335 से भारत पहुंचा था।
वह इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर उतरा था। अधिकारियों ने उसे ग्रीन चैनल से मोड़कर विस्तृत जांच के लिए रोका। यात्री के पास एक धातु का चांदी जैसा ट्रॉली बैग था। बैग की गहन तलाशी लेने पर उसमें कुछ छिपा हुआ मिला। कुल 13 पॉलिथीन के पैकेट बरामद हुए। इन पैकेटों में गांजा या मारिजुआना होने का संदेह है।
Delhi Customs (Airport & General) tweets, "IGI Airport, New Delhi. On 06.10.2026, based on profiling, Customs officers intercepted an Indian passenger arriving from Bangkok (Flight AI-2335) at Terminal-3. Diverted at the Green Channel, examination of his metallic silver trolley bag revealed 13 polythene pouches of suspected Ganja/Marijuana, weighing 12,859.5g (net wt.), valued at approx. Rs 4.5 crore...."— ANI (@ANI) October 10, 2026
12.8 किलो गांजा जब्त
बरामद किए गए नशीले पदार्थ का शुद्ध वजन 12,859.5 ग्राम दर्ज किया गया है। यह मात्रा लगभग 12.8 किलोग्राम से अधिक है, जो काफी बड़ी खेप मानी जाती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस जब्त गांजे का अनुमानित मूल्य 4.5 करोड़ रुपये आंका गया है। इतनी बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ की तस्करी का यह एक गंभीर प्रयास था। सीमा शुल्क विभाग ने इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
कस्टम विभाग ने की बड़ी कार्रवाई
दिल्ली सीमा शुल्क (एयरपोर्ट एंड जनरल) ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी साझा की है। सीमा शुल्क अधिकारी लगातार हवाई अड्डों पर कड़ी निगरानी रखते हैं। यात्रियों की प्रोफाइलिंग और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना महत्वपूर्ण है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है।