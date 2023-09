Bidhuri Remarks Row: दानिश अली ने पीएम को पत्र लिखकर मांगी सुरक्षा, बिधूड़ी पर उचित कार्रवाई की मांग की

बसपा सांसद दानिश अली ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री की चुप्पी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि घटना को आठ दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए उन्होंने पीएम मोदी को पत्र भी लिखा है। पत्र में दानिश अली ने खुद को मिल रही धमकियों का हवाला देते हुए सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की।

दुनिया देख रही है…. आप इस बार भी ख़ामोश हैं!

Today, I wrote a letter to Hon’ble Prime Minister and the leader of #LokSabha Shri @narendramodi ji, requesting him to uphold and protect the parliamentary decorum, break his silence, as the world is watching India more closely. pic.twitter.com/0t4I4fggJG