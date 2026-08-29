Delhi NCR News: जबलपुर-निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन शुरू
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 07:30 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 07:30 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। उत्तर रेलवे ने जबलपुर जंक्शन और हजरत निजामुद्दीन के बीच स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किया है। ट्रेन संख्या 01701 जबलपुर से 29 अगस्त को रात 8:20 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 2:25 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। वापसी में 01702 हजरत निजामुद्दीन-जबलपुर स्पेशल 30 अगस्त को दोपहर 3:45 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 9:30 बजे जबलपुर पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में ट्रेन कटनी मुड़वारा, दमोह, सागर, झांसी, ग्वालियर, धौलपुर, आगरा कैंट, मथुरा और कोसी कलां स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन के संचालन से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच यात्रियों को सुविधा मिलेगी।
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नई दिल्ली। उत्तर रेलवे ने जबलपुर जंक्शन और हजरत निजामुद्दीन के बीच स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किया है। ट्रेन संख्या 01701 जबलपुर से 29 अगस्त को रात 8:20 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 2:25 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। वापसी में 01702 हजरत निजामुद्दीन-जबलपुर स्पेशल 30 अगस्त को दोपहर 3:45 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 9:30 बजे जबलपुर पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में ट्रेन कटनी मुड़वारा, दमोह, सागर, झांसी, ग्वालियर, धौलपुर, आगरा कैंट, मथुरा और कोसी कलां स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन के संचालन से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच यात्रियों को सुविधा मिलेगी।