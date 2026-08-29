Delhi NCR News: अवैध रूप से रह रहे चार विदेशी को पकड़ा

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नई दिल्ली। द्वारका जिले के उत्तम नगर थाना पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे चार विदेशियों को पकड़ा है। पहचान युगांडा निवासी सुमाया नाकिर्योवा, अमिनाता न्गोम, नाइजीरिया निवासी ब्लेसिंग चुक्वुमेका और सेनेगल निवासी एनेट नबुल्या के रूप में हुई है। पुलिस ने चारों आरोपियों को विदेश क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय में पेश कर उन्हें हिरासत केंद्र में भेज दिया है। जिला पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अवैध रूप से भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों के सत्यापन के लिए लगातार कार्रवाई करती है। इस दौरान पुलिस को उत्तम नगर में चार विदेशियों के अवैध रूप से रहने की जानकारी मिली। जांच में पता चला कि इनकी वीजा की अवधि समाप्त हो चुकी है। जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।