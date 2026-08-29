Delhi NCR News: वाराणसी से चलने वाली दो वंदे भारत का समय बदलेगा

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नई दिल्ली। उत्तर रेलवे ने वाराणसी से चलने वाली वाराणसी-रांची और वाराणसी-देवघर वंदे भारत एक्सप्रेस के प्रस्थान समय में बदलाव किया है। संशोधित समय 2 सितंबर से लागू होगा। ट्रेन संख्या 20888 वाराणसी-रांची वंदे भारत अब शाम 4:05 बजे के बजाय 3:55 बजे रवाना होगी। वहीं, ट्रेन संख्या 22500 वाराणसी-देवघर वंदे भारत का प्रस्थान समय सुबह 6:20 बजे से बदलकर 6:10 बजे कर दिया गया है। रेलवे के मुताबिक, वाराणसी के बाद दोनों ट्रेनों के अन्य स्टेशनों पर पहुंचने और रवाना होने के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अमर उजाला ब्यूरो