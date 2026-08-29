Delhi NCR News: वाराणसी से चलने वाली दो वंदे भारत का समय बदलेगा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 07:23 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। उत्तर रेलवे ने वाराणसी से चलने वाली वाराणसी-रांची और वाराणसी-देवघर वंदे भारत एक्सप्रेस के प्रस्थान समय में बदलाव किया है। संशोधित समय 2 सितंबर से लागू होगा। ट्रेन संख्या 20888 वाराणसी-रांची वंदे भारत अब शाम 4:05 बजे के बजाय 3:55 बजे रवाना होगी। वहीं, ट्रेन संख्या 22500 वाराणसी-देवघर वंदे भारत का प्रस्थान समय सुबह 6:20 बजे से बदलकर 6:10 बजे कर दिया गया है। रेलवे के मुताबिक, वाराणसी के बाद दोनों ट्रेनों के अन्य स्टेशनों पर पहुंचने और रवाना होने के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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नई दिल्ली। उत्तर रेलवे ने वाराणसी से चलने वाली वाराणसी-रांची और वाराणसी-देवघर वंदे भारत एक्सप्रेस के प्रस्थान समय में बदलाव किया है। संशोधित समय 2 सितंबर से लागू होगा। ट्रेन संख्या 20888 वाराणसी-रांची वंदे भारत अब शाम 4:05 बजे के बजाय 3:55 बजे रवाना होगी। वहीं, ट्रेन संख्या 22500 वाराणसी-देवघर वंदे भारत का प्रस्थान समय सुबह 6:20 बजे से बदलकर 6:10 बजे कर दिया गया है। रेलवे के मुताबिक, वाराणसी के बाद दोनों ट्रेनों के अन्य स्टेशनों पर पहुंचने और रवाना होने के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।