जल बोर्ड घोटाला: पूर्व सीईओ उदित राय और नागेंद्र यादव को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और निजी व्यक्ति नागेंद्र यादव को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की हिरासत की मांग मंजूर की। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने अदालत को बताया कि मामले में हुए हवाला लेन-देन को लेकर दोनों आरोपियों से विस्तार से पूछताछ करनी है। जांच एजेंसी का आरोप है कि दोनों आरोपी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। आरोपियों की ओर से पेश वकीलों ने पुलिस हिरासत की मांग का विरोध किया।मामला उस ठेके से जुड़ा है, जो दिल्ली के तत्कालीन जल मंत्री सत्येंद्र जैन के कार्यकाल में यूरोटेक पर्यावरण निजी लिमिटेड को दिया गया था। आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज शोधन संयंत्रों के विस्तार और सुधार से जुड़े ठेके की प्रक्रिया में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की गई। आरोप यह भी है कि ठेके की शर्तों में बदलाव कर एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाया गया। इस मामले में 19 अगस्त को पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत चार अन्य आरोपियों को तीन सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। उसी दिन जल बोर्ड के पूर्व संविदा सलाहकार अंकित श्रीवास्तव को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। बाद में उन्हें भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मामले में निजी व्यक्ति राजा कुमार कुर्रा और पंकज वर्मा भी आरोपी हैं। यह मामला मई 2024 में दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत में जल बोर्ड के सीवेज शोधन संयंत्रों के विस्तार और उन्नयन से जुड़े ठेकों में बड़े पैमाने पर अनियमितता, ठेके की शर्तों में हेरफेर और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए हैं।