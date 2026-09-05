Delhi NCR News: इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में दाखिले पूरे

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संस्थान के सहायक प्रोफेसर डॉ. त्रिभुवन राम नारायण ने बताया कि इस सत्र के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले पूरे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि दाखिला प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब कक्षाएं शुरू करने की तैयारी है। विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम की पढ़ाई के साथ खेल और शारीरिक शिक्षा से जुड़ी व्यावहारिक गतिविधियों पर भी ध्यान दिया जाएगा। संवाद

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नई दिल्ली। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में नए शैक्षणिक सत्र के लिए दाखिला प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। संस्थान में स्नातक पाठ्यक्रम में 150 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। इसके अलावा बीपीएड में 64 और एमपीएड में 50 विद्यार्थियों का दाखिला हुआ है।