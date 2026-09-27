Delhi NCR News: हेड कांस्टेबल से मारपीट और चेन लूट का आरोपी गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 09:05 PM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 09:05 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। विजय विहार इलाके में तैनात हेड कांस्टेबल के साथ मारपीट कर सोने की चेन लूटने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मंगोलपुरी निवासी मोहसिन इलियास गौरा के रूप में हुई है।
जानकारी के मुताबिक, अमन विहार में तैनात हेड कांस्टेबल कृष्णा के साथ विजय विहार इलाके में कथित तौर पर 7-8 लोगों ने मारपीट की थी। आरोप है कि हमलावर उनके गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। वारदात की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होने की बात सामने आई है।
पुलिस उपायुक्त ने शशांक जयसवाल ने बताया कि जांच के दौरान एक आरोपी मोहसिन इलियास गौरा की पहचान हुई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में एक व्यक्ति नवासा के भी फुटेज में दिखाई देने की बात सामने आई है।
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नई दिल्ली। विजय विहार इलाके में तैनात हेड कांस्टेबल के साथ मारपीट कर सोने की चेन लूटने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मंगोलपुरी निवासी मोहसिन इलियास गौरा के रूप में हुई है।
जानकारी के मुताबिक, अमन विहार में तैनात हेड कांस्टेबल कृष्णा के साथ विजय विहार इलाके में कथित तौर पर 7-8 लोगों ने मारपीट की थी। आरोप है कि हमलावर उनके गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। वारदात की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होने की बात सामने आई है।
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पुलिस उपायुक्त ने शशांक जयसवाल ने बताया कि जांच के दौरान एक आरोपी मोहसिन इलियास गौरा की पहचान हुई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मामले में एक व्यक्ति नवासा के भी फुटेज में दिखाई देने की बात सामने आई है।
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