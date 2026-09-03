Delhi NCR News: 6 सितंबर को मंडकोला में होगी सर्व खाप, सर्वजातीय, सर्वधर्म महापंचायत

विज्ञापन





संवाद न्यूज एजेंसी



नूंह।

क्षेत्र में बढ़ती सामाजिक बुराइयों पर अंकुश लगाने और आपसी भाईचारे को मजबूत करने के उद्देश्य से 6 सितंबर को मंडकोला में सर्व खाप, सर्वजातीय, सर्वधर्म महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। महापंचायत में क्षेत्र के हजारों लोगों के साथ पंच-पटेलों के शामिल होने की संभावना है। आयोजकों की ओर से दिल्ली से लेकर आगरा और अलीगढ़ तक की 52 पाल तथा सभी जाति, बिरादरी और धर्मों के लोगों को आमंत्रित किया गया है। महापंचायत में मुख्य रूप से समाज में बढ़ते नशे और जुए की प्रवृत्ति पर रोक लगाने, शादियों में होने वाली फिजूलखर्ची, मृत्यु भोज तथा अन्य सामाजिक आयोजनों में अनावश्यक खर्च को कम करने और हुड़दंगबाजी पर अंकुश लगाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पंचायत में सामाजिक बुराइयों के खिलाफ सामूहिक निर्णय लेने और उन्हें समाज में लागू कराने की दिशा में रणनीति तैयार की जाएगी। आयोजकों के अनुसार, महापंचायत का एक प्रमुख उद्देश्य समाज में आपसी भाईचारे और सामाजिक समरसता को मजबूत करना है। उनका कहना है कि यह पहली ऐसी पंचायत होगी, जिसमें सभी धर्मों और 36 बिरादरियों की भागीदारी होगी। विभिन्न समुदायों के पंच-पटेल एक मंच पर बैठकर सामाजिक समस्याओं पर विचार-विमर्श करेंगे। आयोजकों ने क्षेत्रवासियों से महापंचायत में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की है। उनका कहना है कि सामाजिक बुराइयों के खिलाफ सामूहिक प्रयास ही सभ्य और बेहतर समाज के निर्माण का रास्ता है। महापंचायत में लिए जाने वाले निर्णयों को सामाजिक स्तर पर लागू करने पर भी जोर दिया जाएगा। बृहस्पतिवार को डागर पाल के प्रधान धर्मबीर डागर के नेतृत्व में आयोजक नूंह पहुंचें तथा यहां अनेक प्रमुख लोगों को निमंत्रण दिया। सामाजिक नेता तैयब हुसैन घासेडिया ने कही समाज में बढ़ रही कुरीतियों पर रोक लगाने के लिए यह पंचायत एक मील का पत्थर साबित होगी

फोटो: नूंह में सामाजिक कार्यकर्ता तैयब हुसैन घासेडिया को निमंत्रण देते डागर पाल के प्रधान धर्मबीर डागर व अन्य।

नशा, जुआ और शादी-विवाह व मृत्यु भोज में फिजूलखर्ची पर रोक समेत सामाजिक मुद्दों पर होगी चर्चा