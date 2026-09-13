Delhi NCR News: द्वारका सेक्टर-8 के सेंट्रल वर्ज में लगेगा मिस्टिंग सिस्टम

नई दिल्ली। द्वारका सेक्टर-8 के सेंट्रल वर्ज को बेहतर बनाने की तैयारी है। डीडीए यहां स्वचालित मिस्टिंग सिस्टम लगाएगा। इससे सेंट्रल वर्ज में लगे पौधों और हरियाली को नियमित रूप से पानी मिल सकेगा।सेंट्रल वर्ज में लगे पौधों को पानी देने के लिए अभी कर्मचारियों को अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है। स्वचालित मिस्टिंग सिस्टम लगने के बाद तय समय के अनुसार पानी का बारीक छिड़काव किया जा सकेगा। इससे पौधों की देखभाल आसान होगी और हरियाली को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद मिलेगी। डीडीए के अनुसार इस काम को 30 दिन में पूरा करने की योजना है।