{"_id":"628be5367fe91767873fa696","slug":"268-corona-patients-found-in-delhi-in-last-24-hours","type":"story","status":"publish","title_hn":"Corona in Delhi: 40 दिन बाद दिल्ली में सबसे कम मिले कोरोना मरीज, 300 के नीचे आया आंकड़ा, बीते एक दिन में 268 लोग संक्रमित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Tue, 24 May 2022 01:20 AM IST