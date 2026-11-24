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संवाद न्यूज एजेंसीनूंह। आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए सोमवार को जिले में आयोजित समाधान शिविरों में 10 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से दो शिकायतों का अधिकारियों ने मौके पर ही निपटारा कर दिया, जबकि शेष शिकायतों पर संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिले में नूंह के जिला स्तरीय शिविर में पांच, तावडू में तीन, फिरोजपुर-झिरका में एक और पुन्हाना में एक शिकायत प्राप्त हुई। जिला राजस्व अधिकारी रणविजय सुल्तानिया ने शिकायतें सुनते हुए अधिकारियों को गंभीरता से जांच कर समयबद्ध समाधान करने के निर्देश दिए।शिविर में हंसीरा पत्नी जफरुदीन ने खेत में गांव का गंदा पानी जाने से फसल बर्बाद होने पर मुआवजे की मांग की। फिरोजपुर-झिरका की अंजू ने बिजली बिल ठीक करवाने, जबकि रतनलाल ने खराब मीटर बदलने और गलत जुर्माना माफ करवाने की गुहार लगाई। वहीं, नसीरी ने अलग प्रॉपर्टी आईडी बनवाने और सुरजीत ने बैंक खाते की केवाईसी नहीं होने की शिकायत रखी।अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक सोमवार और बृहस्पतिवार को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक समाधान शिविर लगाए जाते हैं।