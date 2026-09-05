शिक्षक दिवस पर विशेष: स्कूल को दिलाया राष्ट्रीय सम्मान, धरती को दी हरियाली की सौगात, सतेंद्र सिंह अनोखी पहल

बांज व औषधीय पेड़ों के तैयार हो गए हैं 10 जंगल

भंडारी ने बच्चों को आधुनिक शिक्षा से ही नहीं जोड़ा बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी उन्हें जागरूक किया। उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर पौधरोपण अभियान चलाकर हर बच्चे के नाम से करीब डेढ़ सौ पौधे रोपे। फिर धीरे-धीरे उनकी इस मुहिम में अभिभावक भी जुड़ गए। वे बताते हैं कि शुरुआत में तो लोगों को यह बताने में काफी मशक्कत करनी पड़ी कि पेड़ मानव जीवन के लिए कितने जरूरी हैं लेकिन जब विपरीत वातावरण में रोपे गए बांज के पौधे पेड़ बने और ग्रामीणों की चारे, लकड़ी की समस्या हल होने लगी तो इस अभियान से आठ गांव के लोग जुड़ गए हैं। करीब डेढ़ लाख से ज्यादा रोपे गए पौधों से अब बांज और औषधी के 10 घने जंगल तैयार हो गए हैं। भंडारी बताते हैं कि अब गांव के लोगों ने जंगलों के संरक्षण के लिए नौ समितियां बनाई है जिसमें करीब 85 महिलाएं जुड़ी हैं जो जंगल की देखभाल करने के साथ ही हर साल पौधे रोपण करती हैं।

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पूर्वजों की याद में तैयार किया पित्रवन

भंडारी ने बताया कि श्राद्ध पक्ष में अपने पित्रों को तर्पण देते हैं तो लगा क्यों न उन्हीं पूर्वजों के नाम पर पौधे रोपे जाए। इससे पेड़ की छाया, फल के रूप में वे हमारे साथ हमेशा रहेंगे और हम आने वाली पीड़ी को भी एक बेहतर पर्यावरण देंगे। फिर क्या था मुहिम रंग लाई और आज एक पितृ वन बनकर तैयार हो गया है जिसमें सैकड़ों पेड़ लोगों ने अपने पित्रों के नाम पर लगाए हैं।