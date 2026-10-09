यूपी: अमेठी में टांडा-बांदा मार्ग पर भीषण हादसा, आमने-सामने बाइक की टक्कर; तीन लोगों की मौत

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में शुक्रवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। गौरीगंज क्षेत्र में टांडा-बांदा मार्ग पर बनी के पास दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार तीन लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

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प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, दोनों बाइकों की टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीन लोगों की जान चली गई। हादसे में जान गंवाने वालों की अभी पहचान नहीं हो सकी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद संबंधित अधिकारी मामले की जानकारी जुटा रहे हैं। मृतकों की पहचान और हादसे के कारणों को लेकर विस्तृत जानकारी का इंतजार है।