यूपी: अमेठी में टांडा-बांदा मार्ग पर भीषण हादसा, आमने-सामने बाइक की टक्कर; तीन लोगों की मौत
अमर उजाला, अमेठी Published by: Akash Dwivedi Updated Fri, 09 Oct 2026 05:51 PM IST
सार
अमेठी के गौरीगंज क्षेत्र में टांडा-बांदा मार्ग पर बनी के पास शुक्रवार को दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में तीन बाइक सवारों की मौत हो गई। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस की ओर से मृतकों की पहचान और हादसे से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है।
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विस्तार
उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में शुक्रवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। गौरीगंज क्षेत्र में टांडा-बांदा मार्ग पर बनी के पास दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार तीन लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।
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प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, दोनों बाइकों की टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीन लोगों की जान चली गई। हादसे में जान गंवाने वालों की अभी पहचान नहीं हो सकी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद संबंधित अधिकारी मामले की जानकारी जुटा रहे हैं। मृतकों की पहचान और हादसे के कारणों को लेकर विस्तृत जानकारी का इंतजार है।
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