{"_id":"627ab23fdb7e69059b1ffbf0","slug":"saharanpur-case-of-negligence-in-smart-city-plan-fir-will-be-registered-against-another-company-divisional-commissioner-gave-strict-instructions","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"स्मार्ट सिटी योजना में लापरवाही का मामला: एक और कंपनी पर दर्ज होगी एफआईआर, मंडलायुक्त ने दिए सख्त निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Published by: कपिल kapil Updated Wed, 11 May 2022 12:26 AM IST