UP Panchayat Chunav: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर क्या आदेश दिया है? जानें प्रधानी लड़ने के नियम

कब और क्या कहा कोर्ट ने

जून 2026 में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधानों को 6 महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किए जाने के तरीके पर कड़ी आपत्ति जताई थी। अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि चुनाव टालकर मनमाने ढंग से लंबे समय तक प्रशासक नियुक्त करना लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान के प्रावधानों के विपरीत है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार और ओबीसी आरक्षण आयोग से चुनाव कराने की स्पष्ट समय-सीमा (टाइमलाइन) और रिपोर्ट का विवरण मांगा था।



- जुलाई में अगली तारीख की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रशासनिक व कानूनी पहलुओं और अन्य पीठों में चल रहे मामलों का हवाला देते हुए सुनवाई को कुछ हफ्तों के लिए आगे बढ़ा दिया था।



-सितंबर से लेकर अक्तूबर के पहले हफ्ते तक चली लंबी बहसों और कुल 11 याचिकाओं की संयुक्त सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि स्थानीय निकायों को ज्यादा दिनों तक बिना निर्वाचित प्रतिनिधियों के नहीं रखा जा सकता।