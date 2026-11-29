1 of 15 कैसे हुई संभव की मौत - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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बिठूर इंस्पेक्टर अशोक कुमार सरोज ने कारोबारी से उनका पक्ष जाना। विशाल बोले- फ्लैट में खेल का मैदान था क्या... जो संभव वहां बॉल खेल रहा था। आखिर बंद फ्लैट में बॉल खेलने की जरूरत क्यों पड़ी। कानपुर के रुद्रा ग्रींस अपार्टमेंट की छठवीं मंजिल से गिरकर संभव खंडेलवाल की मौत के मामले में शनिवार को पिता विशाल खंडेलवाल ने बिठूर थाने में पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराए। कागज कारोबारी पिता ने पुलिस के ही सामने अपने कई सवाल किए। उन्होंने बेटे की मौत को हादसा नहीं बल्कि हत्या बताया।

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2 of 15 इसी अपार्टमेंट की छठवीं मंजिल से गिरा था संभव - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

नजीराबाद के कौशलपुरी निवासी संभव 14 नवंबर की दोपहर करीब दो बजे अपार्टमेंट में रहने वाली अपनी मित्र सुहाना से मिलने गया था। कुछ देर बाद वह संदिग्ध हालात में अपार्टमेंट से करीब 70 फीट नीचे पीठ के बल गिरा मिला जिससे उसकी मौत हो गई।

3 of 15 संभव की मौत के बाद गमगीन पिता - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

उसके नीचे गिरने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पिता ने सुहाना, उसके मामा प्रवीण, मां मनीषा और 10 वर्षीय भाई के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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4 of 15 संभव की मौत के बाद मौके पर जमा लोग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

शुक्रवार को पुलिस ने पिता के बयान दर्ज करने के लिए नोटिस दिया था। शनिवार सुबह पिता ने संभव की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए बयान दर्ज कराए।





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5 of 15 संभव की मौत के बाद गमगीन परिजन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

पीड़ित पिता और पुलिस अपार्टमेंट भी पहुंची। पिता ने घटना को लेकर छह सवाल उठाए। आरोप लगाया कि उनके बेटे की हत्या कर उसे नीचे फेंका गया है। उन्होंने सभी बिंदुओं की निष्पक्ष जांच की मांग की है। डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि विशाल खंडेलवाल ने बयान दर्ज कराए हैं। घटना की निष्पक्ष जांच की जा रही है।