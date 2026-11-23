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रायपुर की बड़ी खबरेंः नवजात खरीद-फरोख्त मामले में साय सरकार सख्त; आदिवासी नेता और पूर्व सांसद नंदकुमार घायल

अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: Published by: Lalit Kumar Singh Updated Mon, 23 Nov 2026 08:11 PM IST

सार आज रायपुर शहर से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें चर्चा में रहीं। इनमें नवजात खरीद-फरोख्त मामले में सरकार सख्त,

मशहूर आदिवासी नेता और पूर्व सांसद नंदकुमार साय घायल; आयुष विभाग के फार्मासिस्टों को 10 साल पुराने विवाद में राहत,अब रिश्वतखोरी ने डुबोई साख, कोंडागांव: सीएम साय ने ‘कोंडानार प्रीमियम राइस’ किया लॉन्च खबर शामिल रहीं।

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