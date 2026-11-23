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छत्तीसगढ़ की राजधानी में नवजात शिशुओं की खरीद-फरोख्त करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ होने के बाद राज्य सरकार ने कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि इस अपराध में संलिप्त पाए जाने पर संबंधित अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया जाएगा और दोषी डॉक्टरों की डिग्री भी फ्रीज की जाएगी।