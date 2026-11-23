छत्तीसगढ़: नवजात खरीद-फरोख्त मामले में सरकार सख्त, अस्पताल का रद्द होगा लाइसेंस
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Mon, 23 Nov 2026 05:59 PM IST
सार
रायपुर में नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के खुलासे के बाद छत्तीसगढ़ सरकार सख्त हुई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि संलिप्तता साबित होने पर अस्पताल का लाइसेंस रद्द और दोषी डॉक्टरों की डिग्री फ्रीज की जाएगी। पुलिस ने डॉक्टर समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
विज्ञापन
विस्तार
छत्तीसगढ़ की राजधानी में नवजात शिशुओं की खरीद-फरोख्त करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ होने के बाद राज्य सरकार ने कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि इस अपराध में संलिप्त पाए जाने पर संबंधित अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया जाएगा और दोषी डॉक्टरों की डिग्री भी फ्रीज की जाएगी।
अस्पताल की भूमिका और पुलिस कार्रवाई
राजधानी में नवजात बच्चों की अवैध खरीद-फरोख्त की जानकारी मिलते ही पुलिस तथा स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। प्राथमिक जांच के दौरान इस गिरोह के तार अन्य राज्यों से जुड़े होने की बात सामने आई है। आरोप है कि गिरोह के सदस्य संगठित रूप से नवजात बच्चों के क्रय-विक्रय के अवैध काम में लगे हुए थे। इस गतिविधि में अस्पताल से जुड़े लोगों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। पुलिस ने दिवाकर मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टर समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने में लगी है।
ये भी पढ़ें- पिकअप नाले में गिरा तो सात मवेशियों को छोड़कर भागा तस्कर, पुलिस ने झारखंड से आरोपी को किया गिरफ्तार
विज्ञापन
दोषियों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कदम
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त जैसे गंभीर अपराध को राज्य में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री के अनुसार जांच अधिकारी अस्पताल की संलिप्तता की गहनता से पड़ताल कर रहे हैं। यदि अस्पताल की भूमिका और नियमों का उल्लंघन प्रमाणित होता है, तो संस्थान का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, अपराध में शामिल डॉक्टरों के खिलाफ भी कठोर कदम उठाए जाएंगे।
डॉक्टर की डिग्री फ्रीज करने की तैयारी
राज्य सरकार की प्रस्तावित कार्रवाई में मामले में संलिप्त डॉक्टरों की डिग्री फ्रीज करने का कदम भी शामिल है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा पेशे की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग संबंधित चिकित्सा संस्थानों और नियामक प्राधिकरणों के साथ समन्वय करके आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकता है।
विज्ञापन
अस्पताल की भूमिका और पुलिस कार्रवाई
राजधानी में नवजात बच्चों की अवैध खरीद-फरोख्त की जानकारी मिलते ही पुलिस तथा स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। प्राथमिक जांच के दौरान इस गिरोह के तार अन्य राज्यों से जुड़े होने की बात सामने आई है। आरोप है कि गिरोह के सदस्य संगठित रूप से नवजात बच्चों के क्रय-विक्रय के अवैध काम में लगे हुए थे। इस गतिविधि में अस्पताल से जुड़े लोगों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। पुलिस ने दिवाकर मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टर समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने में लगी है।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें- पिकअप नाले में गिरा तो सात मवेशियों को छोड़कर भागा तस्कर, पुलिस ने झारखंड से आरोपी को किया गिरफ्तार
विज्ञापन
दोषियों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कदम
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त जैसे गंभीर अपराध को राज्य में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्री के अनुसार जांच अधिकारी अस्पताल की संलिप्तता की गहनता से पड़ताल कर रहे हैं। यदि अस्पताल की भूमिका और नियमों का उल्लंघन प्रमाणित होता है, तो संस्थान का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, अपराध में शामिल डॉक्टरों के खिलाफ भी कठोर कदम उठाए जाएंगे।
डॉक्टर की डिग्री फ्रीज करने की तैयारी
राज्य सरकार की प्रस्तावित कार्रवाई में मामले में संलिप्त डॉक्टरों की डिग्री फ्रीज करने का कदम भी शामिल है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा पेशे की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग संबंधित चिकित्सा संस्थानों और नियामक प्राधिकरणों के साथ समन्वय करके आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकता है।