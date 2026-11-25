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रायपुर की बड़ी खबरेंः महादेव सट्टा में दुबई के विला में हुई थी 15 करोड़ की डील, वहीं से गिरफ्तार हुआ विकास

अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: Published by: Lalit Kumar Singh Updated Wed, 25 Nov 2026 08:32 PM IST

सार आज रायपुर शहर से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें चर्चा में रहीं। इनमें दुबई के विला में हुई थी 15 करोड़ की डील, ठगी के आरोपी कारोबारी दीपक टंडन का पुलिस रिमांड बढ़ा,छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: दुबई में गिरफ्तार हुआ आरोपी विकास अग्रवाल, जशपुर को मिली पांच बड़े पुलों की सौगात, धान समेत सब्जी और फलों की फसलें तबाह खबर शामिल रहीं।

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