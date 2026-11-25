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विकास अग्रवाल को भारत लाने के लिए एसीबी और ईओडब्ल्यू की विशेष टीम जल्द ही संयुक्त अरब अमीरात रवाना होगी। एसीबी तथा ईओडब्ल्यू प्रमुख अमरेश मिश्रा के नेतृत्व में विशेष टीम विदेश जाने की तैयारी कर रही है। अधिकारियों ने इस अभियान से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार कर लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात में संबंधित औपचारिकताएं पूरी होते ही आरोपी को भारत लाने की कार्रवाई आगे बढ़ेगी।जांच एजेंसियों के अनुसार विकास अग्रवाल पर शराब कारोबार से जुड़े डिस्टिलरी संचालकों और एफएल-10ए लाइसेंस धारकों से कमीशन वसूलने का आरोप है। उसे शराब घोटाले की अवैध रकम के लेन-देन में मुख्य कड़ी माना जा रहा है। इसके साथ ही विकास अग्रवाल पर अनवर ढेबर तक अवैध फंड पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने का आरोप लगा है।आरोपी विकास अग्रवाल की गिरफ्तारी और उसे भारत लाए जाने के बाद जांच एजेंसियां उससे विस्तृत पूछताछ करेंगी। इस दौरान एजेंसियां उससे अवैध पैसों के लेन-देन, कमीशन नेटवर्क और इस रकम के अंतिम लाभार्थियों को लेकर अहम सुराग और जानकारी जुटाएंगी।