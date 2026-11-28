कोरबा: टायर दुकान के बाहर रखे टायर धू-धू कर जले, दुकानदार ने जताई जानबूझकर आग लगाए जाने की आशंका
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोरबा Published by: कोरबा ब्यूरो Updated Sat, 28 Nov 2026 03:36 PM IST
सार
अब्दुल्ला टायर दुकान में आग लगने से करीब एक लाख रुपये का नुकसान हुआ। दुकानदार ने आगजनी की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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विस्तार
कोरबा शहर के सीएसईबी चौकी क्षेत्र में आगजनी की बड़ी घटना हुई है। महाराणा प्रताप चौक के पास एक टायर दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
मोहम्मद नौशाद की इस दुकान का नाम 'अब्दुल्ला टायर' है। शनिवार सुबह एक स्थानीय निवासी ने फोन कर दुकान में आग लगने की सूचना दी। सूचना मिलते ही संचालक मौके पर पहुंचे और देखा कि दुकान के बाहर रखे टायर जल रहे थे। आग बुझाने का प्रयास किया गया लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था।
दुकान और नुकसान का विवरण
दुकान संचालक के अनुसार इस आगजनी में करीब एक लाख रुपये का नुकसान हुआ है। बाहर रखे सभी टायर और अन्य कीमती सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गए। मोहल्लेवासियों ने तुरंत पानी डालकर आग बुझाने का पूरा प्रयास किया। लोगों की सूझबूझ से आग आसपास की अन्य दुकानों तक नहीं फैल पाई।
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पुलिस जांच और व्यापारियों में दहशत
इस घटना के बाद से व्यस्त इलाके के व्यापारियों में भारी दहशत का माहौल बना हुआ है। दुकान संचालक ने आग लगने के पीछे असामाजिक तत्वों का हाथ होने की आशंका जताई है। क्षेत्र में रात के समय नशे की हालत में घूमने वाले लोगों की गतिविधियां बढ़ी हैं। सीएसईबी चौकी पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।
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मोहम्मद नौशाद की इस दुकान का नाम 'अब्दुल्ला टायर' है। शनिवार सुबह एक स्थानीय निवासी ने फोन कर दुकान में आग लगने की सूचना दी। सूचना मिलते ही संचालक मौके पर पहुंचे और देखा कि दुकान के बाहर रखे टायर जल रहे थे। आग बुझाने का प्रयास किया गया लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था।
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दुकान और नुकसान का विवरण
दुकान संचालक के अनुसार इस आगजनी में करीब एक लाख रुपये का नुकसान हुआ है। बाहर रखे सभी टायर और अन्य कीमती सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गए। मोहल्लेवासियों ने तुरंत पानी डालकर आग बुझाने का पूरा प्रयास किया। लोगों की सूझबूझ से आग आसपास की अन्य दुकानों तक नहीं फैल पाई।
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पुलिस जांच और व्यापारियों में दहशत
इस घटना के बाद से व्यस्त इलाके के व्यापारियों में भारी दहशत का माहौल बना हुआ है। दुकान संचालक ने आग लगने के पीछे असामाजिक तत्वों का हाथ होने की आशंका जताई है। क्षेत्र में रात के समय नशे की हालत में घूमने वाले लोगों की गतिविधियां बढ़ी हैं। सीएसईबी चौकी पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।