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मोहम्मद नौशाद की इस दुकान का नाम 'अब्दुल्ला टायर' है। शनिवार सुबह एक स्थानीय निवासी ने फोन कर दुकान में आग लगने की सूचना दी। सूचना मिलते ही संचालक मौके पर पहुंचे और देखा कि दुकान के बाहर रखे टायर जल रहे थे। आग बुझाने का प्रयास किया गया लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था।दुकान संचालक के अनुसार इस आगजनी में करीब एक लाख रुपये का नुकसान हुआ है। बाहर रखे सभी टायर और अन्य कीमती सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गए। मोहल्लेवासियों ने तुरंत पानी डालकर आग बुझाने का पूरा प्रयास किया। लोगों की सूझबूझ से आग आसपास की अन्य दुकानों तक नहीं फैल पाई।इस घटना के बाद से व्यस्त इलाके के व्यापारियों में भारी दहशत का माहौल बना हुआ है। दुकान संचालक ने आग लगने के पीछे असामाजिक तत्वों का हाथ होने की आशंका जताई है। क्षेत्र में रात के समय नशे की हालत में घूमने वाले लोगों की गतिविधियां बढ़ी हैं। सीएसईबी चौकी पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।