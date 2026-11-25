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मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर ने जांच एजेंसी को दिए बयान में बताया कि अक्तूबर 2023 में दुबई स्थित एक विला में बैठक हुई थी। इसमें हिमांशु शेखर से उसकी मुलाकात कराई गई। हिमांशु ने प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था में अपनी मजबूत पकड़ का दावा करते हुए इंटरपोल नोटिस को निष्प्रभावी कराने और दर्ज मामलों में राहत दिलाने का भरोसा दिया था। प्रमोटरों को झांसे में लेने के लिए उसने भारत में उच्च अधिकारियों, न्यायाधीशों और वकीलों से सीधे संपर्क होने की बात कही थी। इसके बाद दिसंबर 2023 से मार्च 2024 के बीच 15 करोड़ रुपये हवाला के माध्यम से भेजे गए।दावा यह भी है कि इस साजिश का घटनाक्रम मुंबई से शुरू हुआ था। अक्तूबर 2023 के पहले हफ्ते में मुंबई स्थित फिल्म निर्माण कंपनी कुरैशी प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड पर जांच एजेंसी ने छापा मारा था। इसके तुरंत बाद नेटवर्क से जुड़े वसीम कुरैशी और उसके सहयोगी हर्षवर्धन ने दुबई में बैठक आयोजित की। इस बैठक में सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, सुमित कोचर और हिमांशु शेखर शामिल हुए थे। इसके बाद भोपाल के एक होटल से लोटस 365 के पूर्व साझेदार और बुकी गिरीश तलरेजा की उसी दिन गिरफ्तारी होने से प्रमोटरों का हिमांशु पर भरोसा बढ़ गया, क्योंकि उसने इसकी जानकारी पहले ही दे दी थी।जांच एजेंसी ने 21 नवंबर को दिल्ली में हिमांशु से जुड़े चार ठिकानों पर तलाशी ली। इसमें पंचशील पार्क स्थित आवास और लाजपत नगर में स्थित यस्या मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का कार्यालय शामिल है। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों को कई हस्तलिखित पर्चियां मिलीं, जिनमें करोड़ों रुपये के लेनदेन और हवाला का हिसाब लिखा हुआ है। जांच में सामने आया कि यस्या मीडिया का कारोबार वर्ष 2022-23 में 52.66 लाख रुपये से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 15.55 करोड़ रुपये हो गया। एजेंसी अब इन वित्तीय आंकड़ों और पर्चियों का मिलान आरोपी के बयानों से कर रही है।