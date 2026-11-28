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भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के पोर्टल से संदिग्ध बैंक खातों की जानकारी मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की गई थी। पड़ताल में पता चला कि देवनारायण चक्रधारी और महेश चक्रधारी ने एसबीआई की सूरजपुर शाखा में 'डीएन चक्रधारी एजुकेशन डेवलपमेंट एसोसिएशन' के नाम से संस्था पंजीकृत कराकर बैंक खाता खुलवाया था। इस अकेले खाते से करीब 13 करोड़ रुपये का संदिग्ध लेनदेन हुआ था।जांच के दौरान इस नेटवर्क से जुड़े बैंक खातों के खिलाफ देश के 21 राज्यों के 150 पीड़ितों की शिकायतें सामने आईं। इन शिकायतों में कुल 1,13,32,09,604 रुपये के ठगी संबंधी लेनदेन का खुलासा हुआ है। अवैध कमाई के लालच में खाताधारकों ने अपने बैंक खाते साइबर ठग गिरोह को उपलब्ध कराए थे। इसके बदले आरोपियों को करीब 39 लाख रुपये कमीशन मिला था।सूरजपुर थाने में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी प्रहलाद यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों की मदद से दिल्ली से पांचवें आरोपी सचिन कुमार को गिरफ्तार किया। पुलिस इस मामले में मुख्य खाताधारक देवनारायण चक्रधारी, महेश चक्रधारी, अमन पासवान और जिशान रजा को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।