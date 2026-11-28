सीजी: वेंकटनगर रेलवे स्टेशन पर रेल हादसे की मॉक ड्रिल, एंबुलेंस और दमकल की टीमों ने संभाला मोर्चा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Sat, 28 Nov 2026 03:25 PM IST
सार
वेंकटनगर रेलवे स्टेशन पर रेल हादसे की सूचना के बाद 108 एंबुलेंस, दमकल और प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंचीं। बाद में पता चला कि रेलवे आपातकालीन तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल कर रहा था।
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विस्तार
छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश की सीमा पर वेंकटनगर रेलवे स्टेशन स्थित है। इस स्टेशन पर बड़े रेल हादसे की सूचना मिली। सूचना मिलते ही आसपास के क्षेत्र में भारी हड़कंप मच गया। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले से टीम रवाना हुई।
जिले से 108 एंबुलेंस और दमकल की टीमें मौके के लिए निकलीं। स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। रेलवे के अधिकारी भी समय पर वहां पहुंच गए। मौके पर पहुंचने के बाद वास्तविकता का पता चला। यह कोई वास्तविक रेल दुर्घटना नहीं थी।
यह रेलवे की एक मॉक ड्रिल थी। सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए यह अभ्यास किया गया। आपातकालीन तैयारियों की जांच के लिए यह कदम उठाया गया। रेल हादसे जैसी कृत्रिम परिस्थितियां तैयार की गईं। विभिन्न विभागों की तैयारियों का परीक्षण किया गया।
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मॉक ड्रिल का उद्देश्य
मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन सेवाओं की तत्परता जांचना था। राहत और बचाव कार्यों की गति का परीक्षण किया गया। विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय को परखा गया। दुर्घटना की सूचना मिलने पर प्रतिक्रिया समय देखा गया।
एंबुलेंस और दमकल दल की गति जांची गई। प्रशासनिक अमला कितनी तेजी से पहुंचा, यह देखा गया। अभ्यास में जिले की 108 एंबुलेंस शामिल रही। दमकल टीमों की मौजूदगी भी इसका हिस्सा थी। रेलवे और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर हिस्सा लिया।
सुरक्षा तैयारियों का संदेश
इस अभ्यास से सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया गया। किसी भी संभावित दुर्घटना से निपटने का संदेश दिया गया। पहले से तैयारी होना बेहद जरूरी बताया गया। विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया। इससे आपात स्थिति से आसानी से निपटा जा सकता है।
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जिले से 108 एंबुलेंस और दमकल की टीमें मौके के लिए निकलीं। स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। रेलवे के अधिकारी भी समय पर वहां पहुंच गए। मौके पर पहुंचने के बाद वास्तविकता का पता चला। यह कोई वास्तविक रेल दुर्घटना नहीं थी।
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यह रेलवे की एक मॉक ड्रिल थी। सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए यह अभ्यास किया गया। आपातकालीन तैयारियों की जांच के लिए यह कदम उठाया गया। रेल हादसे जैसी कृत्रिम परिस्थितियां तैयार की गईं। विभिन्न विभागों की तैयारियों का परीक्षण किया गया।
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मॉक ड्रिल का उद्देश्य
मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन सेवाओं की तत्परता जांचना था। राहत और बचाव कार्यों की गति का परीक्षण किया गया। विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय को परखा गया। दुर्घटना की सूचना मिलने पर प्रतिक्रिया समय देखा गया।
एंबुलेंस और दमकल दल की गति जांची गई। प्रशासनिक अमला कितनी तेजी से पहुंचा, यह देखा गया। अभ्यास में जिले की 108 एंबुलेंस शामिल रही। दमकल टीमों की मौजूदगी भी इसका हिस्सा थी। रेलवे और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर हिस्सा लिया।
सुरक्षा तैयारियों का संदेश
इस अभ्यास से सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया गया। किसी भी संभावित दुर्घटना से निपटने का संदेश दिया गया। पहले से तैयारी होना बेहद जरूरी बताया गया। विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया। इससे आपात स्थिति से आसानी से निपटा जा सकता है।