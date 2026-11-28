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जिले से 108 एंबुलेंस और दमकल की टीमें मौके के लिए निकलीं। स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। रेलवे के अधिकारी भी समय पर वहां पहुंच गए। मौके पर पहुंचने के बाद वास्तविकता का पता चला। यह कोई वास्तविक रेल दुर्घटना नहीं थी।यह रेलवे की एक मॉक ड्रिल थी। सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए यह अभ्यास किया गया। आपातकालीन तैयारियों की जांच के लिए यह कदम उठाया गया। रेल हादसे जैसी कृत्रिम परिस्थितियां तैयार की गईं। विभिन्न विभागों की तैयारियों का परीक्षण किया गया।मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन सेवाओं की तत्परता जांचना था। राहत और बचाव कार्यों की गति का परीक्षण किया गया। विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय को परखा गया। दुर्घटना की सूचना मिलने पर प्रतिक्रिया समय देखा गया।एंबुलेंस और दमकल दल की गति जांची गई। प्रशासनिक अमला कितनी तेजी से पहुंचा, यह देखा गया। अभ्यास में जिले की 108 एंबुलेंस शामिल रही। दमकल टीमों की मौजूदगी भी इसका हिस्सा थी। रेलवे और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर हिस्सा लिया।इस अभ्यास से सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया गया। किसी भी संभावित दुर्घटना से निपटने का संदेश दिया गया। पहले से तैयारी होना बेहद जरूरी बताया गया। विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया। इससे आपात स्थिति से आसानी से निपटा जा सकता है।