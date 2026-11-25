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जांच के सिलसिले में पुलिस आरोपी दीपक टंडन को लेकर तेलीबांधा स्थित उसके होटल वेलकम श्री पहुंची। यहां पुलिस टीम ने होटल के अलग-अलग हिस्सों की गहन तलाशी ली और मामले से जुड़ी जरूरी जानकारी जुटाने की कोशिश की। तलाशी की इस पूरी कार्रवाई के दौरान पुलिस को होटल से शराब की बोतलें, कंडोम के पैकेट और सिगरेट के पैकेट मिले। इन सभी सामान की मौजूदगी के बाद अब होटल के संचालन को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में मुस्तैदी से जुटी है कि होटल का संचालन किस तरह किया जा रहा था और वहां किन-किन लोगों का आना-जाना बना रहता था।दीपक टंडन का रिमांड दो दिन और बढ़ाए जाने के बाद पुलिस आरोपी के आर्थिक लेनदेन, संपर्कों और कथित ठगी से जुड़े अन्य सभी पहलुओं की जानकारी जुटा रही है। जांच अधिकारियों का मुख्य प्रयास है कि आरोपी से पूछताछ के जरिये पूरे नेटवर्क की कड़ियां आपस में जोड़ी जा सकें। इसके साथ ही पुलिस यह भी पता लगा रही है कि इस कथित ठगी में कितने लोग प्रभावित हुए हैं और क्या इसमें किसी अन्य व्यक्ति की कोई भूमिका तो नहीं है।इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू दीपक टंडन के संभावित संपर्कों का सामने आ रहा है। पुलिस यह जानकारी जुटा रही है कि उसके नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल थे और क्या उसने प्रभावशाली लोगों के नाम या पहचान का इस्तेमाल करके लोगों को अपने जाल में फंसाया था। पुलिस को आशंका है कि आरोपी दीपक टंडन के संपर्क में कुछ नेता, कारोबारी और अफसर भी रहे होंगे। हालांकि जांच अधिकारियों का कहना है कि नेता, कारोबारी और अधिकारियों से संभावित संपर्कों के बीच पुलिस सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है, लेकिन किसी भी व्यक्ति की संलिप्तता अभी आधिकारिक रूप से साबित नहीं हुई है।पूछताछ में आरोपी दीपक टंडन पर करीब 35 से 40 लोगों से ठगी करने का संदेह सामने आया है। पीड़ितों में आम नागरिकों के अलावा कई कारोबारी, नेता और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी शामिल हैं। ठगी के लिए वह बड़े नेताओं के साथ खिंचवाई गई तस्वीरों का इस्तेमाल करता था। उसने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को मनचाही पोस्टिंग और ट्रांसफर का भरोसा देकर उनसे रकम ली थी। आरोपी को बिलासपुर से रायपुर में एसईसीएल का ठेका दिलाने के नाम पर दो लोगों से 56 लाख रुपये की ठगी के मामले में गिरफ्तार किया गया था।प्रदेश के विभिन्न जिलों में आरोपी दीपक टंडन के खिलाफ अब तक आठ एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, जबकि 11 अन्य शिकायतों की जांच की जा रही है। अकेले तेलीबांधा थाने में दर्ज पांच एफआईआर की जांच के सिलसिले में ही पुलिस आरोपी को होटल लेकर पहुंची थी। अदालत से दो दिन की बढ़ी हुई रिमांड मिलने के बाद पुलिस अब आरोपी से ठगी के मामलों, होटल से मिले दस्तावेज और धोखाधड़ी के इस कथित नेटवर्क से जुड़े लोगों के बारे में विस्तार से पूछताछ कर रही है।