Chandigarh News: मनीमाजरा में चाकू सहित युवक गिरफ्तार

विज्ञापन





मनीमाजरा। मनीमाजरा थाना पुलिस ने अवैध हथियार रखने के आरोप में शांतिनगर निवासी मंदीप कुमार उर्फ मोनू (44) को गिरफ्तार किया है। हेड कांस्टेबल अमित कुमार ने 11 नवंबर को गश्त के दौरान उसे पकड़ा। तलाशी में एक फोल्डिंग कड़ेदार चाकू बरामद हुआ। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया, जहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आरोपी के खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट और चोरी के तीन मामले दर्ज हैं। संवाद