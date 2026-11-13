Chandigarh News: नीतिका गुप्ता ने महिलाओं से की चाय पर चर्चा

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मनीमाजरा। भाजपा की प्रदेश विशेष आमंत्रित सदस्य नीतिका गुप्ता ने वीरवार को गोविंदपुरा में चाय पर चर्चा कार्यक्रम किया। इसमें दो दर्जन से अधिक महिलाओं की समस्याएं सुनीं और समाधान का भरोसा दिया। 60 वर्षीय अफरोज परवीन ने उनके ससुर दिवंगत देशराज गुप्ता से जुड़ी यादें साझा कीं। नीतिका के पति विकास गुप्ता ने कहा कि वे लोगों की समस्याएं सुनने के साथ केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दे रहे हैं। संवाद