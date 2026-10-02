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Chandigarh News: कचरा प्रबंधन पर कार्यशाला, चार श्रेणियों में अलगाव पर दिया जोर

Fri, 02 Oct 2026 02:38 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:38 AM IST
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Workshop on waste management; emphasis placed on segregation into four categories
जीरकपुर। एलएम थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, डेराबस्सी कैंपस के प्रशिक्षुओं के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2026 पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। इसका आयोजन ‘पुकार-द वॉयस ऑफ ह्यूमैनिटी’ की संस्थापक शिवानी ने किया। कार्यशाला का उद्देश्य कचरे के उचित प्रबंधन और वर्गीकरण के प्रति लोगों को जागरूक करना था। स्वच्छ भारत मिशन के कार्यक्रम समन्वयक सुखविंदर सिंह देओल ने नियमों की जानकारी दी। उन्होंने स्रोत स्तर पर कचरे को चार श्रेणियों में अलग करने की आवश्यकता पर जोर दिया। सही अलगाव से संग्रहण, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण प्रभावी होता है। प्रतिभागियों से घर, शिक्षण संस्थान और समुदाय स्तर पर जिम्मेदार प्रबंधन अपनाने की अपील की गई। नगर परिषद जीरकपुर के परमजीत, तरसेम और गुरसेवक भी उपस्थित थे। वक्ताओं ने स्वच्छ एवं टिकाऊ समाज के लिए सामूहिक प्रयासों को महत्वपूर्ण बताया।
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