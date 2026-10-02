फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Markets set to shine during Navratri; car sales expected to surge by up to 30%

Chandigarh News: नवरात्र से चमकेगा बाजार, कारों की बिक्री में 30% तक उछाल के आसार

Fri, 02 Oct 2026 02:57 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:57 AM IST
विज्ञापन
Markets set to shine during Navratri; car sales expected to surge by up to 30%
चंडीगढ़। नवरात्र के साथ चंडीगढ़ के बाजारों में रौनक लौटने की उम्मीद है। कार कारोबारियों से लेकर ज्वेलर्स, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्राईफ्रूट और करियाना व्यापारियों ने त्योहारी मांग के लिए स्टॉक जुटाना शुरू कर दिया है। कार डीलरों के पास बुकिंग और डिलीवरी की पूछताछ बढ़ गई है, जबकि ज्वेलर्स ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मेकिंग चार्ज में 10 से 50 फीसदी तक छूट देने की तैयारी में हैं। व्यापारियों को इस बार फेस्टिवल सीजन में कारोबार बढ़ने की उम्मीद है।
विज्ञापन

कार डीलरों के अनुसार ग्राहक अभी से बुकिंग और डिलीवरी की तारीख को लेकर पूछताछ कर रहे हैं। पिछले फेस्टिवल सीजन सितंबर-अक्तूबर 2025 में चंडीगढ़ में 9,642 वाहन पंजीकृत हुए थे, जबकि इससे पहले यह संख्या 7,862 थी। कारोबारियों को इस बार बिक्री में 20 से 30 फीसदी तक बढ़ोतरी की उम्मीद है। ईवी की बढ़ती खरीदारी भी बाजार को गति दे रही है। ऑटोमोबाइल कारोबारी रंजीव दहूजा ने कहा कि नवरात्र के आसपास बुकिंग और डिलीवरी में तेजी आती है। कंपनियों ने फेस्टिवल ऑफर, एक्सचेंज बोनस और फाइनेंस स्कीम भी तैयार की हैं।
विज्ञापन

सोने के दाम ने बढ़ाई ज्वेलर्स की उम्मीद
ज्वेलर्स भी इस बार त्योहारी खरीदारी को लेकर उत्साहित हैं। सुंदर ज्वेलर्स के मालिक महेंद्र खुराना ने बताया कि चंडीगढ़ में 24 कैरेट सोना करीब 1.47 लाख और 22 कैरेट करीब 1.39 लाख रुपये प्रति दस ग्राम है। पिछले वर्ष फेस्टिवल सीजन में भाव करीब 1.80 लाख रुपये तक पहुंच गए थे। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मेकिंग चार्ज पर 10 से 50 फीसदी तक छूट की तैयारी है। नवरात्र के साथ शादी का सीजन शुरू होने से सेक्टर-22, सेक्टर-35 और मनीमाजरा समेत अन्य बाजारों में नई योजनाएं भी लाई जाएंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

कपड़े और सजावट का कारोबार भी पकड़ेगा रफ्तार
रेडीमेड कारोबारी करन अरोड़ा के अनुसार मौसम बदलने और वेडिंग सीजन शुरू होने से कपड़ों की मांग बढ़ेगी। दूसरी ओर, चंडीगढ़ व्यापार मंडल बाजारों की सजावट के लिए प्रतियोगिता कराने की तैयारी में है। अध्यक्ष संजीव चड्ढा के अनुसार बेहतर सजावट वाले बाजारों को पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed