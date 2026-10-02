मानसून: यूपी के 16 जिलों में 20 से 59% तक कम रही बारिश, भाखड़ा में जलस्तर 35 फीट नीचे; पंजाब-हिमाचल में चिंता

पंजाब में वर्ष 2000 के बाद इस साल तीसरा सबसे सूखा मानसून रहा है। पंजाब में जून से सितंबर तक सामान्य के मुकाबले 38 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई। मानसून की बेरुखी का असर खेतों से लेकर बांधों तक दिखाई दे रहा है। सामान्य से कम बारिश ने जहां किसानों की सिंचाई की जरूरत बढ़ा दी, वहीं पहाड़ी कैचमेंट क्षेत्रों में कम बारिश के कारण भाखड़ा और पौंग समेत प्रमुख बांधों में पानी की आवक प्रभावित हुई। नतीजा यह रहा कि धान की फसल के दौरान ट्यूबवेल पर निर्भरता बढ़ी और बिजली की मांग भी बढ़ गई।



भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जून से सितंबर तक पंजाब में सिर्फ 272.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि इस अवधि का सामान्य आंकड़ा 439.8 मिलीमीटर है। आंकड़ों के मुताबिक 2000 के बाद यह पंजाब में इस अवधि का तीसरा सबसे कम बारिश वाला साल रहा है।



अगली फसल को भी कम मिलेगा पानी

बांधों में कम पानी का असर केवल मौजूदा खरीफ सीजन तक सीमित नहीं है। इन बांधों का पानी सिंचाई, पेयजल और बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। यदि बांधों में पर्याप्त भंडारण नहीं हो पाता तो आने वाले सूखे महीनों में सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी पर दबाव बढ़ सकता है। यही वजह है कि इस बार कम बारिश को केवल मौजूदा फसल की समस्या नहीं, बल्कि रबी सीजन की तैयारी के लिए भी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है।



अब सबसे बड़ी चिंता, सर्दियों तक कितना पानी बचेगा

मानसून सीजन खत्म होने के साथ अब नजर बांधों में बचे पानी और आने वाले महीनों की जरूरत पर है। कम बारिश के कारण मिट्टी की नमी, भूजल रिचार्ज और जलाशयों की भरपाई तीनों प्रभावित हुए हैं। ऐसे में पंजाब के लिए चुनौती सिर्फ इस सीजन की फसल बचाने की नहीं, बल्कि अगले सिंचाई चक्र के लिए पानी का संतुलन बनाए रखने की भी है।





