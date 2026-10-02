Chandigarh News: चंडीगढ़ से आज के कार्यक्रम

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डाक टिकट- सेक्टर 16 के गांधी स्मारक भवन में गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री के जयंती पर डाक टिकट प्रदर्शनी, सुबह 11.00 बजे से।



शबद गायन

प्रतियोगिता-सेक्टर 34 के गुरुद्वारा साहिब में प्राचीन कला केंद्र की गुरमत संगीत विभाग की ओर से 14वीं अखिल भारतीय शबद गायन प्रतियोगिता, सुबह 9.00 बजे।

पेंटिंग

प्रदर्शनी- सेक्टर 16 के पंजाब कला भवन में फ्रॉम पीक्स टू परसेप्शन नाम से पेंटिंग प्रदर्शनी, सुबह 11.00 बजे से।

प्रदर्शनी