Chandigarh News: आसमान में दिखे न दिखे, स्मार्ट एआई मॉडल बताएगा ड्रोन है या पक्षी

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टेस्टिंग के दौरान सामान्य माहौल में मॉडल ने 97.49 फीसदी तक सही पहचान की। ट्रैफिक और दूसरी आवाजों वाले वातावरण में भी इसकी जांच की गई। 10 डेसिबल के शोर में इसकी सटीकता 85.82 फीसदी रही, जबकि 5 डेसिबल की अधिक शोर वाली स्थिति में भी 73.14 फीसदी पहचान दर्ज की गई।9270 आवाज नमूनों का किया अध्ययनमॉडल की टेस्टिंग के लिए चार तरह के ड्रोन, हेलिकॉप्टर, पक्षियों और आसपास के वातावरण की आवाजों की रिकॉर्डिंग ली गई। वैज्ञानिकों ने करीब 9270 आवाज नमूनों का अध्ययन किया। मॉडल का आकार सिर्फ 0.92 एमबी है। कम आकार के कारण इसे भविष्य में छोटे निगरानी उपकरणों में लगाया जा सकता है। यह तकनीक ड्रोन निगरानी, हवाई सुरक्षा, वन्यजीवों पर नजर रखने और पर्यावरण की आवाजों की पहचान में उपयोगी हो सकती है। यह तकनीक सीएसआईओ के वैज्ञानिक अनुज कुमार मिश्रा और डॉ. रिपुल घोष ने विकसित की है। वैज्ञानिक अब इसे और बेहतर बनाकर छोटे उपकरणों में रियल टाइम इस्तेमाल की दिशा में काम करेंगे।ऐसे काम करता है LAiTLAiT आवाज के छोटे हिस्सों और पूरी आवाज के बड़े पैटर्न, दोनों को एक साथ समझता है। इसके आधार पर यह तय करता है कि सुनाई देने वाली आवाज ड्रोन, हेलिकॉप्टर, पक्षी या सामान्य वातावरण की है।इन जगहों पर मिल सकता है फायदासीमा और संवेदनशील क्षेत्रों में संदिग्ध उड़ने वाली वस्तुओं की शुरुआती जानकारी।एयरपोर्ट के आसपास अनधिकृत ड्रोन गतिविधियों पर नजर।जंगलों और पक्षी अभयारण्यों में आवाज के आधार पर जीवों की गतिविधियों का अध्ययन।रात और कम दृश्यता में निगरानी को बेहतर बनाने में मदद।स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम में कैमरे के साथ अतिरिक्त पहचान तकनीक।भविष्य में रियल टाइम अलर्ट सिस्टम विकसित करने में उपयोग।