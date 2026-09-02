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सरहिंद नहर में अचानक पड़ा कटाव: चार लोग घायल, आरोप-रोपड़ हेडवर्क्स से छोड़े गए वेस्ट मटीरियल से आई समस्या

Wed, 02 Sep 2026 11:36 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, चमकाैर साहिब
संवाद न्यूज एजेंसी, चमकाैर साहिब Published by: Nivedita Updated Wed, 02 Sep 2026 11:36 AM IST
सार

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नहर में कटाव रोपड़ हेडवर्क्स से छोड़े गए कचरे और मलबे के कारण हुआ। उन्होंने दावा किया कि इस समस्या के बारे में प्रशासन को पहले ही सूचित किया गया था। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर उनकी शिकायतों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया।

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Sirhind Canal breaches in Chamkaur Sahib, four injured administration accused of negligence
सरहिंद नहर में आया कटाव - फोटो : संवाद

विस्तार
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चमकौर साहिब के गांव भैरोमाजरा के पास सरहिंद नहर में अचानक कटाव पड़ने से चार लोग घायल हो गए। घायलों में से दो की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें पीजीआई रेफर किया गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने इस घटना के लिए प्रशासन की कथित लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है।
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ग्रामीणों का आरोप है कि रोपड़ हेडवर्क्स से सरहिंद नहर में छोड़े गए कचरे और मलबे के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई। उन्होंने बताया कि वे पिछले कई दिनों से इस मामले को लेकर प्रशासन से गुहार लगा रहे थे। हालांकि, प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसके परिणामस्वरूप आज सुबह नहर में कटाव पड़ गया और पानी आसपास के खेतों में फैल गया। मौके पर पहुंचे एसडीएम चमकौर साहिब प्रदीप सिंह बैंस के सामने भी स्थानीय लोगों ने अपना रोष व्यक्त किया। ग्रामीणों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सरकार के खिलाफ धरना भी शुरू कर दिया। लोगों ने चमकौर साहिब के विधायक समेत प्रशासन और सरकार की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्नचिह्न लगाए। फिलहाल, प्रशासन नहर में जमा कचरे और मलबे को निकालने का प्रयास कर रहा है।
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विधायक ने जताई चिंता
चमकौर साहिब से विधायक चरणजीत सिंह ने इस घटना पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नया हलका इंचार्ज नियुक्त किए जाने के कारण प्रशासन मेरी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है। विधायक ने इस मामले में प्रशासन की लापरवाही स्वीकार की। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
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ग्रामीणों का आरोप और प्रशासन की प्रतिक्रिया
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नहर में कटाव रोपड़ हेडवर्क्स से छोड़े गए कचरे और मलबे के कारण हुआ। उन्होंने दावा किया कि इस समस्या के बारे में प्रशासन को पहले ही सूचित किया गया था। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर उनकी शिकायतों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। एसडीएम प्रदीप सिंह बैंस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन अब नहर से कचरा और मलबा हटाने के लिए कदम उठा रहा है।
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