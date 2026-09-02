हरियाणा में हड़ताली कर्मचारियों पर सख्ती: 10 अनुबंधित कर्मियों की सेवाएं समाप्त, 14 रेगुलर कर्मचारी निलंबित

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इसी तरह से नियमित 14 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। महानिदेशालय ने सभी कर्मचारियों को सुबह 9:00 बजे तक काम पर वापस लौटने की सख्त आदेश दिए थे। अग्निशमन कर्मचारी यूनियन के राज्य महासचिव गुलशन भारद्वाज ने बताया कि दमकल कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है, इससे हम डरने वाले नहीं जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा।हरियाणा नगर पालिका कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान नरेश शास्त्री ने बताया हिसार में 25 सफाई कर्मचारियों पर और सोनीपत में 10 सफाई कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। सफाई कर्मचारियों पर की गई कार्रवाई से हम डरेंगे नहीं और आंदोलन जारी रहेगा।