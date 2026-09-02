हरियाणा में हड़ताली कर्मचारियों पर सख्ती: 10 अनुबंधित कर्मियों की सेवाएं समाप्त, 14 रेगुलर कर्मचारी निलंबित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Wed, 02 Sep 2026 11:24 AM IST
सार
अग्निशमन कर्मचारी यूनियन के राज्य महासचिव गुलशन भारद्वाज ने बताया कि दमकल कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है, इससे हम डरने वाले नहीं जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा।
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विस्तार
हरियाणा में हड़ताल पर अग्निशमन विभाग ने सख्ती दिखाई है। महानिदेशालय ने दमकल विभाग कर्मचारी यूनियन के राज्य प्रधान राजेंद्र सिंह, महासचिव गुलशन भारद्वाज सहित 10 संबंधित कर्मचारी नेताओं की सेवाएं समाप्त कर दी हैं।
इसी तरह से नियमित 14 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। महानिदेशालय ने सभी कर्मचारियों को सुबह 9:00 बजे तक काम पर वापस लौटने की सख्त आदेश दिए थे। अग्निशमन कर्मचारी यूनियन के राज्य महासचिव गुलशन भारद्वाज ने बताया कि दमकल कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है, इससे हम डरने वाले नहीं जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा।
पालिका कर्मचारी यूनियन भी नाराज
हरियाणा नगर पालिका कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान नरेश शास्त्री ने बताया हिसार में 25 सफाई कर्मचारियों पर और सोनीपत में 10 सफाई कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। सफाई कर्मचारियों पर की गई कार्रवाई से हम डरेंगे नहीं और आंदोलन जारी रहेगा।
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इसी तरह से नियमित 14 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। महानिदेशालय ने सभी कर्मचारियों को सुबह 9:00 बजे तक काम पर वापस लौटने की सख्त आदेश दिए थे। अग्निशमन कर्मचारी यूनियन के राज्य महासचिव गुलशन भारद्वाज ने बताया कि दमकल कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है, इससे हम डरने वाले नहीं जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा।
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पालिका कर्मचारी यूनियन भी नाराज
हरियाणा नगर पालिका कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान नरेश शास्त्री ने बताया हिसार में 25 सफाई कर्मचारियों पर और सोनीपत में 10 सफाई कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। सफाई कर्मचारियों पर की गई कार्रवाई से हम डरेंगे नहीं और आंदोलन जारी रहेगा।
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