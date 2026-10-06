Chandigarh News: दिन में धूप से गर्मी, शाम को बढ़ेगी ठंडक

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ट्राइसिटी में अगले पांच दिन शुष्क रहेगा मौसम, अधिकतम तापमान 31-32 और न्यूनतम 15 डिग्री के आसपास रहने का अनुमानमाई सिटी रिपोर्टरचंडीगढ़। ट्राइसिटी में अब दिन में धूप से गर्मी और शाम ढलते ही ठंडक महसूस होगी। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार अगले पांच दिन मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान करीब 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।बुधवार को चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक था। वहीं न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री रहा, जो सामान्य से 0.6 डिग्री कम था। दिन और रात के तापमान में अंतर के कारण दोपहर में गर्मी और शाम के बाद ठंडक महसूस हो रही है। 22 से 24 अक्तूबर तक अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री और न्यूनतम 15 डिग्री के आसपास रह सकता है। 25 और 26 अक्तूबर को दिन का अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री रहने का अनुमान है। आसमान साफ रहने से दिन में धूप खिली रहेगी।पंजाब में बूंदाबांदी और वायु गुणवत्ताचंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में बारिश के स्पष्ट आसार नहीं हैं। हालांकि, पंजाब के दक्षिण-पश्चिमी जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इनसे सटे हरियाणा के पश्चिमी हिस्सों में भी कहीं-कहीं बूंदाबांदी संभव है। बुधवार को चंडीगढ़ का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 73 से 92 के बीच दर्ज किया गया। हवा मध्यम श्रेणी में रही, जिससे सांस संबंधी परेशानी वाले लोगों को दिक्कत हो सकती है।