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Hindi News ›   Chandigarh ›   Kickboxer Yadvinder won 2 bronze medals at the World Cup

Chandigarh News: किकबॉक्सर यादविंदर ने विश्व कप में जीते 2 कांस्य पदक

Thu, 22 Oct 2026 01:27 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:27 AM IST
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Kickboxer Yadvinder won 2 bronze medals at the World Cup
संवाद न्यूज एजेंसी
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चंडीगढ़। शहर के किकबॉक्सर यादविंदर सिंह चौहान ने उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित विश्व कप-2026 में दो कांस्य पदक जीतकर शहर का नाम रोशन किया। उन्होंने 94 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग और फाइट स्पर्धा में पदक हासिल किए। प्रतियोगिता में 50 से अधिक देशों के करीब 3000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। यादविंदर सेक्टर-56 स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोच संदीप कुंडू के मार्गदर्शन में अभ्यास करते हैं। कोच ने उनकी उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि यादविंदर ने शहर के उभरते खिलाड़ियों के सामने मिसाल पेश की है। अब उनकी नजरें आगामी प्रतियोगिताओं में पदकों का रंग बदलने पर हैं।
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