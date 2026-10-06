Chandigarh News: बलरामजी दास टंडन ट्रॉफी में हिमाचल ने बनाए 213 रन

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संवाद न्यूज एजेंसी

चंडीगढ़। बलरामजी दास टंडन मल्टी-डे क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबलों में बुधवार को हिमाचल प्रदेश ने छत्तीसगढ़ के खिलाफ पहली पारी में पांच विकेट पर 213 रन बनाए। उदय 65 और समीर 43 रन बनाकर नाबाद हैं। भावेश ठाकुर और नीरव ने 44-44 रन का योगदान दिया। छत्तीसगढ़ के आयुष कुमार ने तीन विकेट लिए। दूसरे सेमीफाइनल में आंध्र प्रदेश की टीम 234 रन पर सिमट गई। पृथ्वीराज ने 83 और सिम्मा सात्विक ने 73 रन बनाए। हरियाणा के कार्तिक और कमल नायक ने तीन-तीन विकेट झटके। जवाब में हरियाणा ने दो विकेट पर 100 रन बना लिए। रेयान दुआ 57 और कप्तान यशवर्धन राठी 40 रन बनाकर नाबाद हैं। हरियाणा पहली पारी में अभी 134 रन पीछे है।

हरियाणा पहली पारी में आंध्र से 134 रन पीछे