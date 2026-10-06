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Hindi News ›   Chandigarh ›   Himachal scored 213 runs in the Balramji Das Tandon Trophy.

Chandigarh News: बलरामजी दास टंडन ट्रॉफी में हिमाचल ने बनाए 213 रन

Thu, 22 Oct 2026 01:27 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:27 AM IST
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Himachal scored 213 runs in the Balramji Das Tandon Trophy.
हरियाणा पहली पारी में आंध्र से 134 रन पीछे
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संवाद न्यूज एजेंसी
चंडीगढ़। बलरामजी दास टंडन मल्टी-डे क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबलों में बुधवार को हिमाचल प्रदेश ने छत्तीसगढ़ के खिलाफ पहली पारी में पांच विकेट पर 213 रन बनाए। उदय 65 और समीर 43 रन बनाकर नाबाद हैं। भावेश ठाकुर और नीरव ने 44-44 रन का योगदान दिया। छत्तीसगढ़ के आयुष कुमार ने तीन विकेट लिए। दूसरे सेमीफाइनल में आंध्र प्रदेश की टीम 234 रन पर सिमट गई। पृथ्वीराज ने 83 और सिम्मा सात्विक ने 73 रन बनाए। हरियाणा के कार्तिक और कमल नायक ने तीन-तीन विकेट झटके। जवाब में हरियाणा ने दो विकेट पर 100 रन बना लिए। रेयान दुआ 57 और कप्तान यशवर्धन राठी 40 रन बनाकर नाबाद हैं। हरियाणा पहली पारी में अभी 134 रन पीछे है।
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