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Hindi News ›   Chandigarh ›   'Sashakt Bal Mahotsav' (Empowered Child Festival) begins; carries a message to stay away from substance abuse.

Chandigarh News: सशक्त बाल महोत्सव शुरू, नशे से दूर रहने का संदेश

Thu, 22 Oct 2026 01:22 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:22 AM IST
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'Sashakt Bal Mahotsav' (Empowered Child Festival) begins; carries a message to stay away from substance abuse.
माई सिटी रिपोर्टर
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चंडीगढ़। सेक्टर-43 स्थित चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी में चंडीगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सशक्त बाल महोत्सव-4.0 का शुभारंभ किया। एक महीने तक चलने वाले महोत्सव की थीम नशा क्विट, लाइफ हिट है। इसका उद्देश्य बच्चों और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है। आयोग की अध्यक्ष शिप्रा बंसल ने बच्चों को नशे से दूर रहने और सही मार्गदर्शन लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं और गतका प्रदर्शन हुआ। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की कलाकृतियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। महोत्सव में कविता, भाषण, नाटक, चित्रकला और पोस्टर प्रतियोगिताएं होंगी।
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