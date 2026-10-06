फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Trains cancelled; PU students set off for Delhi in the middle of the night.

Chandigarh News: ट्रेनें रद, आधी रात को ही दिल्ली कूच कर गए पीयू के छात्र

Sat, 10 Oct 2026 02:02 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:02 AM IST
विज्ञापन
Trains cancelled; PU students set off for Delhi in the middle of the night.
चंडीगढ़। दिल्ली में शनिवार को प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र आधी रात से ही रवाना हो गए। चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाली कालका शताब्दी और जनशताब्दी रद्द होने के बाद विद्यार्थियों ने बसों, निजी वाहनों और दूसरे साधनों से राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने की तैयारी की। छात्रों का कहना है कि परिवहन में बाधा आने के बावजूद वे अपने कार्यक्रम से पीछे नहीं हटेंगे। जरूरत पड़ी तो प्रदर्शन 11, 12 और 13 अक्तूबर को भी जारी रखा जाएगा।
विज्ञापन

रेलवे के अनुसार, कालका शताब्दी सुबह 6:53 बजे और जनशताब्दी सुबह 7:41 बजे रवाना होनी थी लेकिन दोनों ट्रेनें रद कर दी गईं। इससे दिल्ली जाने की योजना बना रहे विद्यार्थियों को वैकल्पिक साधन तलाशने पड़े। पंजाब यूनिवर्सिटी के आईसा संगठन के सदस्य आयुष ने आरोप लगाया कि विद्यार्थियों को प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। उनके अनुसार, निजामुद्दीन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली ट्रेनों के रद होने से छात्रों को परेशानी हुई।
विज्ञापन

मेट्रो स्टेशन बंद करने और इंटरनेट रोकने का भी दावा
आयुष ने दावा किया कि दिल्ली में 57 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं और शुक्रवार रात से शनिवार रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहने की बात कही गई है। उन्होंने इन कदमों पर सवाल उठाते हुए मौजूदा हालात को अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति बताया। यह उनके आरोप हैं। विद्यार्थियों ने साफ किया कि उनका कार्यक्रम केवल 10 अक्तूबर तक सीमित नहीं है। आयुष के मुताबिक, जरूरत पड़ने पर 11, 12 और 13 अक्तूबर को भी प्रदर्शन किया जाएगा। छात्र अलग-अलग रास्तों और उपलब्ध परिवहन साधनों से दिल्ली पहुंचने का प्रयास करेंगे। ट्रेनों के रद होने के बावजूद उनका कहना है कि वे प्रदर्शन में भाग लेने का इरादा नहीं बदलेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed