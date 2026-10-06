Chandigarh News: चंडीगढ़ में सुबह-शाम बढ़ने लगी ठंडक, दिन में गर्मी बरकरार

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चंडीगढ़ मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल के अनुसार, अगले पांच दिनों में चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला का न्यूनतम तापमान 23 से घटकर 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 10 अक्तूबर को अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 30 और 23 डिग्री रहने का अनुमान है। 11 अक्तूबर को यह 29 और 22 डिग्री रह सकता है। 12 और 13 अक्तूबर को न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं, 14 अक्तूबर को अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक पहुंच सकता है। इस दौरान गरज-चमक, बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी दी गई है।पंजाब-हरियाणा में दिन का पारा सामान्य के करीब9 अक्तूबर को पंजाब का औसत अधिकतम तापमान पिछले दिन के मुकाबले 1.1 डिग्री और हरियाणा का 1.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। पंजाब के फरीदकोट में अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री, जबकि हरियाणा के हिसार में 37.3 डिग्री दर्ज किया गया। पंजाब का औसत न्यूनतम तापमान भी 0.5 डिग्री बढ़कर सामान्य से 4.4 डिग्री अधिक रहा। बलोवाल सौंखड़ी में सबसे कम न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, पंजाब में 10 और 11 अक्तूबर को कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। हरियाणा और चंडीगढ़ में भी गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ मौसम बदलने के आसार हैं।