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Chandigarh News: क्ले फेस्ट में दिखेगी पारंपरिक शिल्पकला की झलक

Sat, 10 Oct 2026 02:15 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:15 AM IST
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A glimpse of traditional craftsmanship will be seen at Clay Fest.
चंडीगढ़। सेक्टर-10 स्थित गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी में तीन दिवसीय क्ले फेस्ट शुरू हुआ। हरियाणा सरकार की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त, राजस्व डॉ. सुमिता मिश्रा ने इसका उद्घाटन किया। शंभाला आर्ट्स की ओर से चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी के सहयोग से आयोजित यह फेस्ट 11 अक्तूबर तक चलेगा। डॉ. सुमिता मिश्रा ने पारंपरिक हस्तशिल्प के सांस्कृतिक महत्व और भारत की कलात्मक विरासत को संरक्षित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मिट्टी के बर्तन बनाना धरती, कला और मानवीय कल्पनाशीलता के जुड़ाव का प्रतीक है। क्ले फेस्ट जैसे आयोजन पारंपरिक शिल्प को आधुनिक परिवेश से जोड़ते हैं। ये कारीगरों को अपनी कला प्रदर्शित करने और नए अवसर पाने के साथ लोगों में हस्तनिर्मित वस्तुओं के प्रति रुचि बढ़ाने में भी मदद करते हैं। महोत्सव में देश के विभिन्न हिस्सों से आए 20 कलाकार भाग ले रहे हैं। यहां लोगों को हाथ से बने मिट्टी के बर्तनों और सिरेमिक कला की विविध शैलियों को देखने और समझने का अवसर मिल रहा है।
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