टोक्यो ओलंपिक: महिला हॉकी टीम में शामिल हरियाणा की सभी खिलाड़ियों को मिलेंगे 50-50 लाख, सीएम ने किया एलान

भारतीय महिला हॉकी टीम ओलंपिक में कांस्य पदक नहीं जीत पाई, लेकिन उनके प्रदर्शन ने सबका दिल जीत लिया। टीम के शानदार खेल से प्रभावित हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एलान किया कि ओलंपिक महिला हॉकी टीम में शामिल प्रदेश की नौ खिलाड़ियों को सरकार 50-50 लाख रुपये का पुरस्कार देगी। उन्होंने भारतीय टीम को टोक्यो ओलंपिक में प्रशंसनीय प्रदर्शन के लिए बधाई दी।

We will award Rs 50 lakhs each to the nine members of the Olympics women's hockey team who are from Haryana. I congratulate the Indian team for their praiseworthy performance at #TokyoOlympics: Haryana CM ML Khattar pic.twitter.com/Aa0J607YL3