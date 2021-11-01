Chandigarh News: यूपीआई पर लगा चार्ज तो लौटेगा कैश का दौर

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सेक्टर-22 के इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारी अजय गुप्ता के अनुसार उनकी दुकान पर 90 फीसदी भुगतान यूपीआई से होता है और अतिरिक्त शुल्क लगने पर बोझ ग्राहकों पर ही डालना पड़ेगा। चंडीगढ़ बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन नीरज बजाज ने कहा कि ऐसा करना व्यावहारिक नहीं होगा, क्योंकि ग्राहक दूसरे विकल्पों की ओर रुख कर सकते हैं। व्यापार मंडल अध्यक्ष संजीव चड्ढा और चेयरमैन चरंजीव सिंह ने भी सरकार से इस पर पुनर्विचार की मांग की।सेक्टर-22 की शास्त्री मार्केट, सेक्टर-19 का पालिका बाजार और सेक्टर-18 की इलेक्ट्रिकल मार्केट के ज्यादातर दुकानदारों का कहना है कि यह बोझ पड़ा तो उनकी दुकानदारी प्रभावित होगी। क्योंकि अमूमन ग्राहक दो हजार रुपये से ज्यादा का सामान ही लेता है।पहलूस्थितिग्राहकों में यूपीआई का उपयोग80-90% तकछोटे व्यापारियों पर मौजूदा एमडीआर शून्यसंभावित चर्चा2,000 से ऊपर के भुगतान पर 0.4% शुल्क