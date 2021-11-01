Chandigarh News: शहर में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा स्वच्छता अभियान
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:07 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:07 AM IST
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चंडीगढ़। नगर निगम ने स्वच्छता सेवाओं की निगरानी मजबूत करने के लिए तकनीक का सहारा लिया है। सीटीयू मॉनिटरिंग ऐप से अधिकारी निरीक्षण की लोकेशन, समय और सफाई से पहले-बाद की फोटो डिजिटल रूप से दर्ज करेंगे। साथ ही न्यूज ट्रैकिंग एंड इश्यू मॉनिटरिंग सिस्टम भी शुरू हुआ, जिससे अखबारों में छपी समस्याओं पर तय समय में कार्रवाई होगी।सेक्टर 38 स्थित रानी लक्ष्मी बाई महिला भवन में पंजाब के गवर्नर एवं प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान का शुभारंभ किया, जो 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। उन्होंने सफाई मित्रों की सुरक्षा-सम्मान और कचरा प्रबंधन पर जोर दिया। 1 अक्टूबर को एक घंटे के श्रमदान की अपील की गई। मेयर सौरभ जोशी ने सामाजिक संगठनों की भागीदारी पर बल दिया। आयुक्त अमित कुमार ने माह भर गतिविधियों की जानकारी दी।
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