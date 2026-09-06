Chandigarh News: आज के कार्यक्रम
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:24 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:24 AM IST
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उद्घाटन
पावर सप्लाई नेटवर्क-11 केवी अंडरग्राउंड पावर सप्लाई नेटवर्क का सेक्टर-3 हाईकोर्ट चौक के पास प्रशासक गुलाब चंद कटारिया उद्घाटन करेंगे, शाम 4 बजे।
राष्ट्रीय बैठक
जैव विविधता परिषद-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा आयोजित राज्य जैव विविधता बोर्डों एवं केंद्रशासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों की 16वीं राष्ट्रीय बैठक का उद्घाटन होटल माउंटव्यू सेक्टर-10 में, सुबह 10.30 बजे।
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पावर सप्लाई नेटवर्क-11 केवी अंडरग्राउंड पावर सप्लाई नेटवर्क का सेक्टर-3 हाईकोर्ट चौक के पास प्रशासक गुलाब चंद कटारिया उद्घाटन करेंगे, शाम 4 बजे।
राष्ट्रीय बैठक
जैव विविधता परिषद-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा आयोजित राज्य जैव विविधता बोर्डों एवं केंद्रशासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों की 16वीं राष्ट्रीय बैठक का उद्घाटन होटल माउंटव्यू सेक्टर-10 में, सुबह 10.30 बजे।